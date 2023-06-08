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«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

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لآجل 182 و364 يوما بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة

«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه
شروق محمود

شروق محمود

4:56 م, الخميس, 8 يونيو 23

طرح البنك المركزي المصري، اليوم،

أذون خزانة
بقيمة 39.5 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي


وتبلغ قيمة الطرح الأول حسب الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي» 16 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

جريدة المال


وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.


وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

شروق محمود

شروق محمود

4:56 م, الخميس, 8 يونيو 23