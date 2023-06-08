«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 39.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي المصري، اليوم،
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
طروحات البنك المركزي
وتبلغ قيمة الطرح الأول حسب الموقع الرسمي لـ «البنك المركزي» 16 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 23.5 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة خلال العام الجاري.