البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 23 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 23 مليار جنيه اليوم الأحد، لصالح وزارة المالية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وأعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا و273 يومًا.

وطرح البنك أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 15 مليار جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 22 نوفمبر من العام الحالي بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 23 مايو 2023.