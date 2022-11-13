البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار الثلاثاء القادم

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عزمه طرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

وأضاف «المركزي»، عبر موقعه الإلكتروني، أن أجل سداد هذه الأذون يصل إلى 364 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي قررت فى اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75%.