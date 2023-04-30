البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار الثلاثاء المقبل

يطرح

أذون خزانة

المصري، أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام (364 يوما)، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 مايو 2023، يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.



وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، حيث تتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة، بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية.

البنك المركزي

وفي مطلع العام الجاري 2023، طرح المركزي أول سندات خزانة مقومة بالدولار بقيمة 850 مليون دولار وبمدة أجل تبلغ 364 يوم – عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في 2 يناير 2024، ويبلغ متوسط سعر الفائدة عليها 4.5%.

وكان البنك المركزى طرح أيضا، أذون خزانة أجل 364 يوما مقومة بالدولار بقيمة تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية، بإجمالى طلبات اكتتاب وصلت لـ 24 مستثمرا.