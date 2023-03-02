البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 78.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، الثلاثاء 7 مارس الجاري، أذون خزانة بقيمة 78.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

طروحات البنك المركزي

وتبلغ قيمة الطرح الأول، حسب موقع «المركزي» الإلكتروني، 20.5 مليار جنيه، وذلك لآجل 182 يوم، و23 مليار جنيه لآجل 364 يوما.

ويطرح «

أسعار الفائدة

» أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه، لآجل 91 يوم، و21.5 مليار جنيه، لآجل 273 يوم.وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.