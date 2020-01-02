بنـــوك

البنك المركزي يضيف شروطا جديدة لمبادرة دعم الصناعة

إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين
سيد بدر 11:02 م, الخميس, 2 يناير 20 11:02 م, الخميس, 2 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد البنك المركزي المصري أن مبادرة دعم شركات القطاع الخاص الصناعي البالغة 100 مليار جنيه سيتم توجيهها إلى منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتمويل الآلات أو المعدات أو خطوط الإنتاج (تمويلات رأسمالية) بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم أنه يمكن للعملاء غير المنتظمين الاستفادة من المبادرة حال قيامهم بالسداد وفقا لشروط المبادرة الصادرة للعملاء غير المنتظمين المؤرخة في 12 ديسمبر، وذلك وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل على حدة من قبل البنوك.

وكان البنك المركزى قد أعلن في 12 ديسمبر الماضي، عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم شركات القطاع الخاص الصناعي التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه ، وحتى مليار جنيه ، وذلك من خلال إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 10% (متناقص) عن طريق البنوك.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً

البنك المركزي: 35 مليار جنيه زيادة في ودائع العملة المحلية بالمصارف خلال شهر

سيد بدر 8:53 م, الخميس, 2 يناير 20

السيسي يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة 4 سنوات

المال - خاص 7:55 م, الأربعاء, 1 يناير 20

البنك المركزي: 2.9 مليار جنيه تراجعًا في النقد المصدر أكتوبر الماضي

فاطمه امام 7:33 م, الأربعاء, 1 يناير 20

استثمارات البنوك في أذون الخزانة تنخفض بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال نوفمبر

سيد بدر 4:21 م, الأربعاء, 1 يناير 20

ودائع العملاء بالبنوك ترتفع بقيمة 11.33 مليار جنيه خلال أكتوبر 2019

سيد بدر 4:15 م, الأربعاء, 1 يناير 20

البنك المركزي : 463 مليون دولار زيادة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة خلال نوفمبر

سيد بدر 3:32 م, الأربعاء, 1 يناير 20