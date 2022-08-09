البنك المركزي يصدر مبادئ استرشادية للتمويل المستدام

قال البنك المركزي المصري إن التوجه نحو التمويل المستدام في القطاع المصرفي أصبح من أولوياته ضمن الجهود المبذولة لبناء وزيادة القدرات على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

وأضاف المركزي في بيان له اليوم أن التمويل المستدام يعزز من التزامه بدعم التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن التمويل المستدام يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، فلا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون أن يكون للبنوك دور فعال في توجيه التمويل نحو أنشطة اقتصادية أكثر استدامة

وتشمل المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة عن البنك المركزي المصري :

بناء القدرات والمعرفة اللازمة تعزيز التمويل المستدام إشراك الاطراف المعنية إدارة مخاطر تغير المناخ تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية إعداد التقارير

وقال البنك المركزي إن تلك المبادئ تهدف إلى وضع وتطبيق الإطار العام للتمويل المستدام، وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي المصري، تخصيص الموارد لتطبيق المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام.