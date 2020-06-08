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البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لمتابعة المصرفيين المصابين بفيروس كورونا

بريد إلكتروني ورقم هاتف لطلب دعم المركزي
سيد بدر 9:51 م, الأثنين, 8 يونيو 20 9:51 م, الأثنين, 8 يونيو 20

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أصدر البنك المركزي قرارات جديدة وتعليمات البنوك بشأن متابعة حالات المصرفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطالب البنك المركزي في تعليمات للبنوك بالاخطار عن الحالات المصابة والمطلوب لها دعم المركزي لتوفير أماكن بالمستشفيات على البريد الإلكتروني التالي covid19.emergency@cbe.org.eg.

كما يمكن للبنوك من خلال الإدارات المختصة التواصل مع البنك المركزي على الرقم التالي 27701510 حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ اللازم .

أكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يتم القيام لها بالتعاون مع إدارات البنوك لتوفير أعلى درجات الرعاية للمصرفيين وأسرهم.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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