البنك المركزي يصدر قرارات جديدة لمتابعة المصرفيين المصابين بفيروس كورونا

أصدر البنك المركزي قرارات جديدة وتعليمات البنوك بشأن متابعة حالات المصرفيين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وطالب البنك المركزي في تعليمات للبنوك بالاخطار عن الحالات المصابة والمطلوب لها دعم المركزي لتوفير أماكن بالمستشفيات على البريد الإلكتروني التالي covid19.emergency@cbe.org.eg.

كما يمكن للبنوك من خلال الإدارات المختصة التواصل مع البنك المركزي على الرقم التالي 27701510 حتى يتمكن البنك المركزي من اتخاذ اللازم .

أكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي يتم القيام لها بالتعاون مع إدارات البنوك لتوفير أعلى درجات الرعاية للمصرفيين وأسرهم.