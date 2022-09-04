البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لاجتماعات مجالس إدارات البنوك

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي ضوابط جديدة لاجتماعات مجالس إدارات البنوك والتي تضمنت ضرورة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 6 مرات خلال العام.

وأوضح البنك المركزي تقرير صدر عنه أن ذلك بناء على دعوة رئيس المجلس، أو أغلبية أعضائه، وللرئيس التنفيذي بالبنك أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون مصحوبا بجدول الأعمال.

وأضاف أن الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء، وفي حالة تعذر ذلك، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو الهاتف بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، وذلك بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضور فعليا.

وأشار البنك المركزي إلى استمرار العمل بالاستثناءات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 17 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له.

يأتي ذلك بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 اغسطس 2011 والكتب الدورية اللاحقة لها وعلى الأخص تلك المتعلقة بعدد مرات اجتماعات مجالس إدارة البنوك خلال العام، وكذا إمكانية مشاركة الأعضاء في اجتماعات مجالس الإدارة من خلال الاتصال الهاتفي أو الاتصال عبر الفيديو وذلك وفقا لشروط محددة، وعملا على تيسير الإجراءات المصاحبة لعقد اجتماعات مجالس إدارة البنوك، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 30 أغسطس 2022 .