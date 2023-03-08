البنك المركزي يصدر تعليمات لبدء تنفيذ مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 11%

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بموافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص.

يأتي ذلك في ضوء المحددات الواردة من وزارة المالية وفقًا لبعض المحددات التالية:

القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية 150 مليار جنيه، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.

الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات وحال امتداد التمويل لفترات أطول يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.