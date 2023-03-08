البنك المركزي يصدر تعليمات لبدء تنفيذ مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 11%

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بموافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص.
يأتي ذلك في ضوء المحددات الواردة من وزارة المالية وفقًا لبعض المحددات التالية:
القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية 150 مليار جنيه، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام.
الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات وحال امتداد التمويل لفترات أطول يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بموافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد منخفض 11% متناقص.