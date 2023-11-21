البنك المركزي يستهدف إطلاق خدمة «اعرف عميلك أونلاين» في الربع الثالث من 2024

يستهدف البنك المركزى المصري تفعيل خدمة “اعرف عميلك أونلاين- e_kyc” خلال الربع الثالث من عام 2024، بحسب تصريحات مصادر لـ«المال».

قالت مصادر بـ«المركزى» إن تفعيل مثل هذه الخدمة يدعم بشكل كبير إستراتيجية البنك للتحول الرقمى والشمول المالى، من خلال جذب عملاء جدد.

وتسمح خدمة “اعرف عميلك أونلاين- e-kyc” بالتعرف على هوية العميل إلكترونيا، دون الحاجة للذهب إلى فرع البنك.

وأشارت المصادر إلى أن الخدمة توفر وسيلة إلكترونية سهلة وآمنة، لتمكين العملاء من فتح حسابات بنكية بعيدا عن الإجراءات التقليدية المتبعة فى الفروع حاليًا.

وأطلق البنك المركزى منظومة “ميزة ديجيتال” لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017، ليصل عددها إلى أكثر من 36 مليون محفظة، وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات “ميزة” فى ديسمبر 2018، والتى ساهمت فى تخطي أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية حاجز 62 مليونا بالسوق المصرية.

وقام البنك المركزى بإطلاق المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية “IPN” وتطبيق “إنستا باي” فى مارس 2022، لتصبح من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتى يستند إليها فى التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وبلغ عدد عملاء تطبيق “إنستا باي” أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزى عن زيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1.2 مليون، وماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 23 ألفا.