البنك المركزي يساهم في تأسيس شركة الهوية المالية الرقمية بقيمة 275 مليون جنيه

أعلن في بيان عن مساهمته في تأسيس شركة الهوية المالية الرقمية- والتي مازالت تحت التأسيس – بقيمة 275 مليون جنيه، وبنسبة 55% إلى اجمالي رأس المال المدفوع، وذلك بنهاية يونيو الماضي.

ورفع «المركزي» مساهمته في رؤوس أموال عدد من الشركات، منها الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري والتي رفع المركزي مساهمته فيها بنسبة 25% إلى رأس المال المدفوع، وبقيمة 147 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 143 مليون جنيه لنفس الفترة العام السابق.

وقام البنك المركزي بزيادة مساهمته أيضًا في شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 53.8% إلى رأس المال المدفوع، بقيمة 1.636 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة سالفة الذكر، مقابل 1.601 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى رفع مساهمته في شركة ضمان مخاطر الإئتمان بنسبة 20% إلى اجمالي رأس المال المدفوع، وبقيمة 513 مليون جنيه لنفس الفترة، مقابل 329 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022.

وارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.