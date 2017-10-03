البنك المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 14% دفعة واحدة

محمد سالمقرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.جدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغر



محمد سالم

قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%، ويسري هذا القرار اعتباراً من 10 أكتوبر 2017.

جدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، وتم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى، ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.

وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات أدائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب إعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.

