البنك المركزي يرفع مساهماته في رأس مال«العربي الأفريقي» ليسجل 32.6 مليار جنيه بنهاية يونيو

كشفت القوائم المالية لـ البنك المركزي، ارتفاع مساهماته في رأس مال البنك العربي الأفريقي الدولي بنسبة نمو 49.4%، لتسجل 32.608 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الجاري 2023، مقارنة بـ 19.119 مليار جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي 2022.

حجم مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال البنوك



وارتفعت حجم مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال البنوك لتسجل 42.784 مليار جنيه بنهاية يونيو، كما ارتفعت مساهماته في رؤوس أموال الشركات لتسجل 2.86 مليار بنهاية نفس الفترة.

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.

وسجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وبلغت أرصدة «المركزي» لدى صندوق النقد الدولي نحو 12.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.751 مليار جنيه نهاية النصف الثاني من 2022.