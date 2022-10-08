البنك المركزي يرفع حصته في أفريكسيم بنك إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية يونيو

رفع البنك المركزي المصري حصته في رأسمال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» إلى 8.2 مليار جنيه، بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام السابق له.

وأظهر تقرير حديث منشور على الموقع الإلكتروني للبنك، تسجيل زيادة في مساهمة «المركزي» في «أفريكسيم بنك» بقيمة 4.5 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن بلوغ مساهماته في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 19.11 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأظهر تقرير حديث منشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن نسبة مساهماته في البنك العربي الأفريقي الدولي سجلت 49.4%.

سياسات البنك المركزي

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.