البنك المركزي يرفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار

قرر البنك المركزي، رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.

وأشار المركزي في كتاب دوري اليوم الخميس، إلى التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 الخاصة بوقف التعامل

بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التى تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك

التعليمات.

وأضاف أنه تم زيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه إلى 500 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارا من تاريخه.