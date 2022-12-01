البنك المركزي يرفع العائد على أذون الخزانة إلى 18.57%

رفع البنك المركزي المصري العائد على أذون الخزانة لتصل إلى 18.57%.

وتراوحت أسعار الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها بين 16.00و18.65%

فيما تراوح المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة ما بين 18.03% و18.57%، وذلك بحسب الآجال المختلفة.

حيث سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لآجل 182 يومًا 18.52%، فيما بلغ متوسط سعر الفائدة لآجل 364 يومًا 18.65%، و18.57% لآجل 273 يومًا، و18.03% لآجل 91 يومًا.

وطرح المركزي اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه؛ حيث طرح 4.5 مليار جنيه لآجل 182 يومًا، و21.5 مليار جنيه لآجل 364 يومًا.

يُشار إلى أن البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة؛ بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.