البنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر تطبيق «إنستا باي»

قرر

رفع الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي)، بهدف استيعاب مختلف الشرائح وحالات الاستخدام التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح

البنك المركزي

الحدود الجديدة للمعاملة عبر تطبيق “انستا باي”

أنه من خلال تحليل البيانات الخاصة بمعاملات منظومة شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي)، تبين تزايد أعداد وقيم المعاملات التي تتم عن طريق المنظومة، الأمر الذي يعكس الحاجة إلي زيادة الحدود اليومية والشهرية للمعاملات التي تتم عبر التطبيق.

وبناء عليه تم تعديل الحدود القصوي من خلال تطبيقات مقدمي الخدمة المعتمدين، والواردة في البند رقم (3- 1 – 4) من القواعد المنظمة لخدمة شبكة المدفوعات اللحظية، ليصبح الحد الأقصي لقيمة المعاملة 70 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه.

وتقرر زيادة الحد الأقصي اليومي لقيمة المعاملات إلي 120 ألف جنيه، بدلاً من 60 ألف جنيه، بالإضافة إلي رفع الحد الأقصي الشهري لقيمة المعاملات إلي 400 ألف جنيه، بدلاً من 200 ألف جنيه.

تطبيق «انستا باي»

ويتيح تطبيق انستاباي للعميل تحويل الأموال لحظيا بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات ميزة من خلال الهاتف المحمول، وخلال أي وقت من اليوم طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المستخدمين سهولة أكبر في تحويل واستقبال الأموال مباشرة، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلي فروع البنك.

يضم تطبيق انستا باي معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وهم: (بنك الإسكندرية، أبو ظبي التجاري مصر، أبوظبي الإسلامي – مصر، الأهلي المتحد، ، الأهلي الكويتي – مصر، العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، العربي، المصرف العربي الدولي، التجاري وفا بنك، القاهرة، مصر، التجاري الدولي، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، فيصل الإسلامي المصري، أبوظبي الأول، HSBC، التعمير والإسكان، الأهلي المصري، الكويت الوطنى، قطر الوطني الأهلي، الشركة المصرفية العربية الدولية، وبنك قناة السويس).

المصرف المتحد

البركة – مصر