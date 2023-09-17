البنك المركزي يرصد زيادة عدد ماكينات الـ ATM إلى 22.708 ألف ماكينة بنهاية يونيو

أعلن عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي ATM في القطاع المصرفي المصري إلى 22.708 ألف ماكينه بنهاية يونيو 2023، مقابل 21.975 ماكينة بنهاية ديسمبر 2022، حسبما جاء في تقرير نشره المركزي على موقعه اليوم.

وجاء في التقرير تسجيل صافي أرباح البنوك 126.910 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

وسجلت احتياطات البنوك، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي اليوم، نحو 492.386 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل نحو 488.70 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.