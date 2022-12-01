«البنك المركزي» يرد على الاستفسارات الخاصة بإيقاف مبادرة الصناعة 8%

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، كتابًا دوريًا للرد على الاستفسارات الخاصة بإيقاف مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8% متناقص.

وشدد «المركزي» على التوقف عن تمويل مبادرة الصناعة 8% ذات العائد السنوي المتناقص المخصصة لعملاء الصناعة والمقاولات والزراعة على أن يتم سداد الرصيد من المبادرة تدريجيًا وفقًا لآجال التسهيلات الممنوحة.

أكد البنك المركزي على إمكانية استمرار الأرصدة المتاحة في إطار الحدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل باسعار السوق السائدة وفيما يخص التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة.

وشدد على أنه يتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفقا للآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدامه وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة.

وفي حالة التسهيلات متوسطة وطويلة الأجل ولم يتم استخدام اى جزء منها حتي تاريخ 20 نوفمبر الماضي يتم تطبيق أسعار السوق السائدة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في حالة رغبة العميل في تجديد أو زيادة أية تسهيلات ائتمانية ممنوحة في إطار المبادرة يتم وفقًا لأسعار السوق السائدة.