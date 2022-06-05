البنك المركزي يدرج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة الـ 8%

كشف البنك المركزي عن إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت، وذلك ضمن أغراض مبادرة تمويل الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العامة وأساطيل النقل السياحي بأسعار عائد 8% متناقص.

وأوضح “المركزي” في تقرير صدر عنه عبر موقعه الإلكتروني أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 8 يناير 2020 بشان مبادرة البنك المركزي لتمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% متناقص والتعديلات اللاحقة.

وأضاف، أن ذلك يأتي فى ضوء تنظيم مصر للعديد من الفعاليات والأحداث السياحية الهامة خلال العام الجاري وعلى رأسها استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل واستمرارا لدور البنك المركزي فى مساندة قطاع السياحة وتلبية احتياجاته.