البنك المركزي يثبّت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 19.25% و20.25%

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 2 نوفمبر الجاري، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وثبّت « »، منذ مطلع العام الجاري، أسعار الفائدة أربعة مرات فيما آثر رفعها خلال اجتماعين من أصل 6 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية.

واستهل البنك المركزي عام 2023 بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 2 فبراير الماضي.

وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماع 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وخلال اجتماع مايو الماضي أبقى البنك المركزي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%، واتخذت القرار ذاته في اجتماع 22 يونيو الماضي.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماع 3 أغسطس الماضي، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وأبقت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.