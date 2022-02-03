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البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه للمرة العاشرة على التوالي

الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
فاطمة إمام 5:20 م, الخميس, 3 فبراير 22 5:20 م, الخميس, 3 فبراير 22

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قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس في أول اجتماع لها عام 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% على الترتيب، للمرة العاشرة على التوالي.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان آخر تحريك لأسعار الفائدة الرئيسية بالبنك المركزي، في نوفمبر 2020، حينما تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس، ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال العام قبل الماضي نحو 400 نقطة أساس.

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ويعهد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.

وينص على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

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بقلم فاطمة إمام

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