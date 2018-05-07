البنك المركزي يتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى 12-13% بنهاية ديسمبر





سيد بدر







أظهر تقرير السياسة النقدية لعام 2017 الاثنين، توقع البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم لتسجل 12-13% بنهاية العام الجاري







وأوضح أن النظرة المستقبلية للتضخم تتمثل فـي توقیـت وحجـم الإجـراءات المحتملـة لإصـلاح منظومـة الـدعم، وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب.







أما المخاطر الناجمة عـن الاقتصـاد العـالمي وفق البيان فتتمثـل فـي ارتفـاع أسـعار البتـرول الخـام وكذلك وتیرة تقیید الأوضاع النقدیة العالمیة.







وقال المركزي إنه من المتوقع أن يسجل متوسط سعر خام برنت 64.9 و67 دولار للبرميل خلال العام المالي 17/2018 و18/2019 على الترتيب وفقًا لتوقعات فبراير 2018 .







وأوضح المركزي في التقرير الصادر عنه، أنه تم احتواء الضغوط التضخمية نتيجة لتقييد الأوضاع النقدية الحقيقية حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة نسبيًا على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا .







وأشار المركزي إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم تظل متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزي والبالغة 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الجاري، ومعدلات أحادية بعد ذلك







ولفت إلى أن سياسة التقييد النقدي مستمرة على الرغم من قرارات خفض الفائدة وهو الأمر الضروري لتحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط .



