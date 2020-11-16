البنك المركزي يبيع أذون خزانة بنحو 1.585 مليار دولار

باع البنك المركزي المصري ، اليوم الإثنين، أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو 1.585 مليار دولار لأجل 364 يومًا.

وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن القيمة المطلوبة للعطاء كانت تبلغ 1.560 مليار دولار، وأن معدلات التغطية وصلت إلى 1.1 مرة.

وقال إن العروض بلغت قيمتها نحو 1.755 مليار دولار، بعدد 38 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 4%، بينما بلغ أقل عائد معروض 3.34%، ومتوسط عوائد 3.44%.

وأفاد البنك المركزي بأنه وافق على 33 عرضًا بقيمة 1.585 مليار دولار بمتوسط عائد 3.394%، وأن أعلى عائد في العروض المقبولة بلغ نحو 3.401%، في حين سجل أقل عائد 3.34%.

يذكر أن طرح البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أذون خزانة حكومية مقومة باليورو، بقيمة 698.3 مليون يورو لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 1.396%.

وكان آخر عطاء لأذون خزانة مقومة بالدولار، في يونيو الماضي، وباع البنك المركزي آنذاك أذون خزانة بقيمة تبلغ 509.3 مليون دولار، لأجل 364 يومًا وبمتوسط عائد 3.446%.

الدين الخارجي قصير الأجل لمصر يسجل 11 مليار دولار في يونيو الماضي

وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 5.3% أو بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بنحو 10.316 مليار دولار في يونيو 2019.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/ 2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الإثنين عن البنك المركزي المصري.

وصعد الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.