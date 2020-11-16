بنـــوك

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بنحو 1.585 مليار دولار

لأجل عام وبمتوسط عائد 3.394%
الحسينى حسن 2:41 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20 2:41 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

باع البنك المركزي المصري ، اليوم الإثنين، أذون خزانة حكومية مقومة بالدولار، نيابة عن وزارة المالية، بنحو 1.585 مليار دولار لأجل 364 يومًا.

وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن القيمة المطلوبة للعطاء كانت تبلغ 1.560 مليار دولار، وأن معدلات التغطية وصلت إلى 1.1 مرة.

وقال إن العروض بلغت قيمتها نحو 1.755 مليار دولار، بعدد 38 عرضًا، وبلغ أعلى عائد معروض نحو 4%، بينما بلغ أقل عائد معروض 3.34%، ومتوسط عوائد 3.44%.

وأفاد البنك المركزي بأنه وافق على 33 عرضًا بقيمة 1.585 مليار دولار بمتوسط عائد 3.394%، وأن أعلى عائد في العروض المقبولة بلغ نحو 3.401%، في حين سجل أقل عائد 3.34%.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يتراجع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10-11-2020

يذكر أن طرح البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أذون خزانة حكومية مقومة باليورو، بقيمة 698.3 مليون يورو لأجل 364 يومًا، وبمتوسط عائد 1.396%.

وكان آخر عطاء لأذون خزانة مقومة بالدولار، في يونيو الماضي، وباع البنك المركزي آنذاك أذون خزانة بقيمة تبلغ 509.3 مليون دولار، لأجل 364 يومًا وبمتوسط عائد 3.446%.

اقرأ أيضا  بنوك استثمار: نتائج «النساجون» بالربع الثالث تجاوزت التوقعات

الدين الخارجي قصير الأجل لمصر يسجل 11 مليار دولار في يونيو الماضي

وفي أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي، تراجع الدين الخارجي قصير الأجل بنسبة 5.3% أو بقيمة 549.5 مليون دولار ليسجل مستوى 10.866 مليار دولار في يونيو 2020 مقارنة بنحو 10.316 مليار دولار في يونيو 2019.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/ 2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.

اقرأ أيضا  محللون : ارتفاع التضخم فى أكتوبر يعزز توقعات تثبيت سعر الفائدة

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الإثنين عن البنك المركزي المصري.

وصعد الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الحسينى حسن

ملف الكاتب الحسينى حسن

اقرأ أيضاً

سعر الدولار يتراجع أمام اليورو والجنيه الإسترليني الإثنين

محمد عبد السند 1:36 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

البنك الأهلي المصري يسلم 6 سيارات للفائزين بجوائز الائتمان

‫محمود الصباغ‬‎ 12:30 م, الأثنين, 16 نوفمبر 20

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 16-11-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 11:12 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

سعر الدولار اليوم الإثنين 16-11-2020 بالبنوك المصرية

الحسينى حسن 10:59 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الإثنين 16-11-2020

محمد عبد السند 10:55 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20

سعر اليورو اليوم الإثنين 16-11-2020 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 10:32 ص, الأثنين, 16 نوفمبر 20