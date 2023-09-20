البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 97.07 مليار جنيه

باع البنك المركزي، في أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 97.07 مليار جنيه لآجل 91 و182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ 139 عرضا لآجل 182 يوما بقيمة 30.404 مليار جنيه، وبعدد 113 عرضا لآجل 364 يوما بقيمة 27.979 مليار جنيه، وبعدد 450 عرضا لآجل 91 يوما، وبقيمة 63.965 مليار جنيه.



وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.680% و25.968% و25.15% لأجل 182 يوما و364 و91 يوما على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 118 عرضا لآجل 182 يوما بقيمة 26.505 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.526%. كما قبلت 94 عرضا لآجل 364 يوما بقيمة 22.243 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.730%، و390 عرضا لآجل 91 يوما، بقيمة 48.342 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة 25.092%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.



أسعار الفائدة

ورفع « »، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.