البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 96.88 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 96.88 مليار جنيه، لآجل 91 و273 و182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 161 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 31.302 مليار جنيه، وبعدد 124 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 29.633 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.734% و26.039% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 25.854% لآجل 273 يوم، و24.921% لآجل 91.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 131 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 20.817 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.287%. كما قبلت 102 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 17.96 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.374%.

وقبلت «المالية» 19 عرضًا لآجل 273 يوم، بقيمة 7.659 مليار جنيه وبمتوسط معدل فائدة بلغ 25.428%، و425 عرضًا لآجل 91 يوم، بقيمة 50.469 مليار جنيه، بمعدل فائدة 24.873%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

ورفع البنك « »، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.