البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 94.95 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 94.95 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و364 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 263 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 32.76 مليار جنيه، وبعدد 163 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 42.13 مليار جنيه، فيما تقدمت بعدد 660 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 81.12 مليار جنيه، وبعدد 50 عرض لآجل 273 بقيمة 19.75 مليار جنيه.



وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.36% و24.677% و25.243% و24.976 لآجال 273 و91 و182 و364 يوما على التوالي.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 131 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 31.42 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.921%. كما قبلت 139 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 33.98 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.707%، وبـ 535 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 46.89 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.522%، و12 عرض لآجل 273 يوم، وذلك بقيمة 4.028 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.775%.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقرر « »، الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25% على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.