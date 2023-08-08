البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 94.63 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 94.63 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 145 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 33.093 مليار جنيه، وبعدد 126 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 45.80 مليار جنيه، فيما تقدمت بعدد 348 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 43.76 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.294% و24.383% و24.303% لآجال 91 و182 و364 يوم.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 103 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 22.418 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.225%. كما قبلت 72 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 33.98 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.078%، وبـ 316 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 38.24 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.190%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وقرر « »، الخميس الماضي، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.