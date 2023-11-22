البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 86.54 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 86.54 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع «المركزي»، بعدد 119 عرضا لآجل 273 يوما بقيمة 23.094 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 27.008%، وبعدد 1876 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 94.017 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل حوالي 25.647%.

وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية كذلك بعدد 345 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 21.678 مليار جنيه وبمتوسط فائدة بلغ نحو 26.492%، وبعدد 411 عروض بقيمة 33.927 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة 26.938%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 95 عرضًا لآجل 273 يوم بقيمة 15.416 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ نحو 26.701%، وبعدد 1613 عروض لآجل 91 يوم، بقيمة 38.193 مليار جنيه، وبفائدة 25.578%.

كما قبلت263 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 12.667 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 26.018%، وبعدد 379 عروض لآجل 364 يوم، بقيمة 20.264 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 26.620%.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.