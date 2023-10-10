البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 80.12 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 80.12 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع « »، بعدد 93 عروض لآجل 273 يوم بقيمة 20.25 مليار جنيه، وبعدد 1573 عروض لآجل 91 يوم بقيمة 95.84 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.399% و25.357% لأجل 273 يوم و91 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 73 عروض لآجل 273 يوم بقيمة 13.69 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 26.124%. كما قبلت 1442 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 66.43 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.322%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.