البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 78.76 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 78.76 مليار جنيه، لآجل 273 و91 و182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 263 عرضا لآجل 182 يوم بقيمة 40.084 مليار جنيه، وبعدد 200 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 39.341 مليار جنيه.

وتقدمت المؤسسات والبنوك كذلك بعدد 74 عرضا لآجل 273 بقيمة 18.69 مليار جنيه، وبعدد 397 عرضا لآجل 49.605 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.433% و23.340% و24.236% و24.750% لآجال 273 و91 و182 و364 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 166 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 26.712مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.085%. كما قبلت 154 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 20.026 مليار جنيه بمعدل فائدة 24.144%.

وقبلت بعدد 16 عرض لآجل 273 يوم بقيمة 1.062 مليار جنيه بمتوسط بمعدل فائدة 23.813%، وبعدد 298 عرض لآجل 91 يوم، بقيمة 30.969 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.248%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات باتجاه «المركزي» إلى التثبيت.

وكان «

» قد أبقى، خلال اجتماعه في 18 مايو الجاري، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.