البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 77.16 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 77.16 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و273 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

عطاء البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 276 عرضا لآجل 182 يوم بقيمة 40.378 مليار جنيه، وبعدد 183 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 36.590 مليار جنيه.

فيما تقدمت بعدد 94 عرض لآجل 273 يوم، بقيمة 16.693 مليار جنيه، وبعدد 528 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 40.378 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.152% و24.382% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 24.377% لآجل 273 يوم، و23.169% لآجل 91.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 203 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 28.810 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 23.939%. كما قبلت 138 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 18.496 مليار جنيه بمعدل فائدة 23.882%.

وقبلت «المالية» 18 عرضًا لآجل 273 يوم، بقيمة 290.325 مليون جنيه وبمتوسط معدل فائدة بلغ 23.380%، و418 عرضًا لآجل 91 يوم، بقيمة 32.565 مليار جنيه، بمعدل فائدة 23.047%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

وقررت

في اجتماعها الأخير 18 مايو الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.