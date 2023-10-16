البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 66.68 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 66.68 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع « »، بعدد 83 عرضا لأجل 273 يوما بقيمة 21.79 مليار جنيه، وبعدد 1500 عروض لآجل 91 يوما بقيمة 105.903 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.615% و25.396% لأجل 273 يوم و91 يوما على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 62 عرضا لآجل 273 يوما بقيمة 13.050 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 26.257%، كما قبلت 1335 عرضا لآجل 91 يوما بقيمة 53.63 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.360%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.