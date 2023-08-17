البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 59.817 مليار جنيه خلال مزاد اليوم

باع البنك المركزي المصري، خلال عطاء اليوم، أذون خزانة بقيمة 59.817 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 251 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 34.44 مليار جنيه، و 196 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 46.233 مليار.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.294% و25.358% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 192 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 23.616 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.066%. كما قبلت 147 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 36.201 مليار بمعدل فائدة 25.093%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.



أسعار الفائدة

وقرر « »، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.