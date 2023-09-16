البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48.74 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 48.74 مليار جنيه، لأجليْ 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتُعرَّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تُعدّ من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 139 عرضًا لأجل 182 يومًا، بقيمة 30.404 مليار جنيه، وبعدد 113 عرضًا لأجل 364 يومًا، بقيمة 27.979 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.680% و25.968% لأجل 182 يومًا و364 يومًا على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبِلت وزارة المالية بعدد 118 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 26.505 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.526%، كما قبلت 94 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 22.243 مليار جنيه، بمعدل فائدة 25.730%.

وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

ورفع « »، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.