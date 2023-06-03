«البنك المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 47.306 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير،1 يونيو الجاري، أذون خزانة بقيمة 47.306 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 276 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 40.378 مليار جنيه، وبعدد 183 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 36.590 مليار جنيه.



وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.152% و24.382% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي،

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 203 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 28.810 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 23.939%. كما قبلت 138 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 18.496 مليار جنيه بمعدل فائدة 23.882%.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقررت

في اجتماعها الأخير 18 مايو الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.