البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.73 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 46.73 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، حسب «

»، بعدد 236 عرض لآجل 182 يوم، وبقيمة 40.84 مليار جنيه، و200 عرض بقيمة 39.341 مليار جنيه لآجل 364.وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.236% و24.750% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 166 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 26.712 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.085%، وبعدد 154 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 20.026 مليار جنيه، بمعدل فائدة 24.144%.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 18 مايو الجاري، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية، لتكون تلك هي المرة الثانية التي يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجاري.