البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 44.04 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال مزاده الأخير، أذون خزانة بقيمة 44.04 مليار جنيه وذلك لآجل 182 و364 يوم.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 163 عرض بقيمة 42.13 مليار جنيه لآجل 364 يوم، طالبة معدل فائدة بلغ 24.97%، وبعدد 263 عرض بقيمة 32.76 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 25.24%.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 139 عرض بقيمة 31.42 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.707% لآجل 364 يوم، وبعدد 131 عرض بقيمة 12.62 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.92% لآجل 182 يوم.

وتفوض وزارة المالية « »، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.