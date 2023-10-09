البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 43.04 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطاءه الأخير، أذون خزانة بقيمة 43.04 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 310 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 25.74 مليار جنيه، وبعدد 408 عروض لآجل 364 يوم بقيمة 48.22 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.135% و26.239% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 263 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 9.65 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.74%. كما قبلت 375 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 33.39 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.990%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.



أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.