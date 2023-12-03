البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 35.79 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 35.79 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية، بحسب موقع «المركزي»، بعدد 351 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 38.360 مليار جنيه وبمتوسط فائدة بلغ نحو 26.559%، وبعدد 422 عرضا بقيمة 54.801 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة 27.191%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 311 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 9.130 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 26.11%، وبعدد 403 عروض لأجل 364 يوما، بقيمة 26.669 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 26.698%.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم 2 نوفمبر الماضى تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.