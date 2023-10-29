البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 33.22 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، في آخر عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 33.22 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع « »، بعدد 329 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 23.915 مليار جنيه، وبعدد 427 عرضًا لأجل 364 يوم بقيمة 29.856 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.301% و26.788% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي.



ومن جانب آخر، قبلت وزارة المالية بعدد 298 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 14.932 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.934%. كما قبلت 396 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 18.297 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.990%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.