«البنك المركزي» يبيع أذون خزانة بقيمة 3.809 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال مزاد الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة 3.809 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يومًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي



وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 100 عرضًا، لآجل 364 يوم، بقيمة 26.540 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.881%، وبعدد 95 عرضًا، لآجل 182 يوم، بقيمة 24.407 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 23.686%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 49 عرضًا، بقيمة 428.250 مليون جنيه، بمتوسط معدل فائدة 22.546%، لآجل 364 يوم، كما قبلت 50 عرضًا، بقيمة 3.380 مليار جنيه، بمعدل فائدة بلغ 22.593%، لآجل 182 يوم.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي ، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسات النقدية

، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25%، و16.75%، لسعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، على الترتيب، مخالفًا بذلك كل التوقعات التي أجمعت على الاتجاه لرفع سعر الفائدة.