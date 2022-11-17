البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 28.2 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 28.2 مليار جنيه.

وباع «المركزي» أذون خزانة لآجل 182 يوما، بقيمة 23.075 مليار جنيه، و5.162 مليار جنيه لآجل 364 يوم.

وتفدمت المؤسسات والبنوك بعدد 301 طلب لآجل 182 يوم، و191 طلب لآجل 364 يوم، قبل «المركزي» منها 240 و95 طلب على التوالي.

يُشار إلى أن البنك المركزي يطرح أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة؛ بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتوصلت مصر، مؤخرًا، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قميته إلى 9 مليار دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.