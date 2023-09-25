البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 27.83 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 27.83 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 318 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 28.067 مليار جنيه، وبعدد 405 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 26.57 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 26.228% و26.484% لأجل 182 يوما و364 يوم على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 285 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 17.310 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.679%. كما قبلت 354 عرض لأجل 364 يوما بقيمة 10.525 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.826%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.



أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضى تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.