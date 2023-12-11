البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 27.76 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال أحدث عطاءاته، أذون خزانة بقيمة 27.76 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات، بحسب موقع « »، بعدد 393 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 32.919 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 26.796%، وبعدد 381 عرض لآجل 364 يوم، بقيمة 37.681 مليار جنيه، وبمتوسط معدل فائدة سجل حوالي 27.591%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 355 عروض لآجل 182 يوم بقيمة 10.639 مليار جنيه وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 26.276%، وبعدد 361 عروض لآجل 364 يوم، بقيمة 17.125 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة سجل نحو 27.180%.

أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.