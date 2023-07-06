البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 25.42 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطاء 4 يوليو الجاري، أذون خزانة بقيمة 25.42 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



عطاء البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 54 عرضا لأجل 273 يوما بقيمة 20.51 مليار جنيه، و 184عرضا لأجل 91 يوما بقيمة 42.86 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.52% و23.50% لأجل 273 يوما و91 يوما على التوالي.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية 7 عروض لأجل 273 يوما بقيمة 3.606 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 23.803%. كما قبلت 103 عروض لأجل 91 يوما بقيمة 21.82 مليار جنيه بمعدل فائدة 23.343%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.