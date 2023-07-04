البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطاء اليوم الثلاثاء 4 يوليو، أذون خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.



وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.



عطاء البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ 95 عرضا لآجل 182 يوما بقيمة 28.26 مليار جنيه، وبـ 90 عرضا لآجل 364 يوما بقيمة 28.24 مليار جنيه.



وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 24.53% و24.74% لأجل 182 يوما و364 يوما على التوالي.



وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بـ 22 عرضا لآجل 182 يوما بقيمة 2.14 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 24.208%.

كما قبلت 11 عرضا لآجل 364 يوما بقيمة 107.4 مليار جنيه بمعدل فائدة 23.46%.



وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.



أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه في 22 يونيو الماضي، على معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25%على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.