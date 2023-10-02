البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 17.9 مليار جنيه

باع البنك المركزي خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 17.9 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 286 عروضا لأجل 182 يوما، بقيمة 23.813 مليار جنيه، وبـ308 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 28.224 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات، حسب « »، معدل فائدة 26.014% و26.245% لأجل 182 يوما و364 يوما على التوالي.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 208 عروض لأجل 182 يوما بقيمة 1.470 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.733%.

كما قبلت 270 عرضا لأجل 364 يوما، بقيمة 15.825 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.943%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.