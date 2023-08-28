البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 147.87 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، خلال عطائه الأخير، أذون خزانة بقيمة 147.87 مليار جنيه، لآجل 91 و182 و273 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

مزاد البنك المركزي

وتقدمت بعدد 41 عرض لآجل 273 يوم، بقيمة 13.725 مليار جنيه، وبعدد 534 عرض لآجل 91 يوم بقيمة 67.239 مليار جنيه.

فيما تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 182 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 128.187 مليار جنيه، وبعدد 140 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 40.776 مليار جنيه.

وطلبت البنوك والمؤسسات معدل فائدة 25.393% و25.488% لأجل 182 يوم و364 يوم على التوالي، كما طلبت معدل فائدة 25.737% لآجل 273 يوم، و24.798% لآجل 91.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بعدد 133 عرض لآجل 182 يوم بقيمة 17.228 مليار جنيه، وبمعدل فائدة 25.144%. كما قبلت 107 عرض لآجل 364 يوم بقيمة 27.642 مليار جنيه بمعدل فائدة 25.214%.



وقبلت «المالية» 11 عرضًا لآجل 273 يوم، بقيمة 43.1 مليار جنيه وبمتوسط معدل فائدة بلغ 24.853%، و493عرضًا لآجل 91 يوم، بقيمة 59.904 مليار جنيه، بمعدل فائدة 24.771%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

أسعار الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.